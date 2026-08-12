"Я очень доволен": пловец Корнев о серебре на чемпионате Европы

Пловец Корнев поделился эмоциями после серебра на чемпионате Европы "Я очень доволен": пловец Корнев о серебре на чемпионате Европы

Москва12 авг Вести.Эмоции после заплыва невероятные, рассказал ИС "Вести" пловец Егор Корнев, который получил серебряную медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в заплыве на 100 метров.

Он добавил, что очень доволен своим результатом, а также заявил, что посвящает медали своим тренерам.

Я очень доволен. И эмоции после заплыва были невероятные, даже пусть я проиграл совсем чуть-чуть, но меня будоражит настолько маленькая между нами разница, потому что раньше она была 3 секунды, полторы, потом 8 [сотых], а сейчас всего 18 сотых, и я понимаю, что ребята очень серьезно напряглись… [Свои медали я посвящаю] тренерам Байдаловой Ольге Николаевне и Кузнецовой Елене Юрьевне. Еще хочу передать огромный привет своей любимой жене Ульяне поделился Корнев

Ранее пловец Корнев заявил о желании стать сильнейшим спринтером своего поколения. Ранее он завоевал золото на чемпионате Европы по водным видам спорта.