Пловец Корнев заявил, что увидел у противников на ЧЕ страх и волнение "Они заволновались": пловец Корнев о своих противниках на чемпионате Европы

Москва13 авг Вести.Соперники пловца Егора Корнева на чемпионате Европы по водным видам спорта заволновались и испугались его результатов. Об этом спортсмен рассказал ИС "Вести".

Он раскрыл тонкости противостояния с румынским пловцом Давидом Поповичем, который обогнал его на 18 сотых секунды и занял первое место. По мнению Корнева, и он, и его соперник, выложились по максимуму.

Его [Давида Поповича] уровень результата изначально перед этим заплывом был гораздо выше, чем у меня. Но мы оба показали лучший результат. И итоговая наша разница - 18 сотых. Это такой пустяк. Как он меня радует! Он меня будоражит, что между нами настолько малая [разница]. … Мы там успели и посмеяться, и что-то обсудить, показать друг другу какие-то свои приобретения. Но если брать нас как единицу, как за спортсмена, то очень рад, что они заволновались, они испугались. Меня это радует признался Корнев

Ранее Корнев рассказал о своих ощущениях после завоевания серебряной медали на ЧЕ по водным видам спорта. Эмоции он назвал невероятными.