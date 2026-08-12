Москва12 авг Вести.Чемпион Европы по плаванию на дистанции 50 метров баттерфляем Егор Корнев рассказал ИС "Вести" о своем заплыве на соревнованиях в Париже.

Корнев отметил, что борется на чемпионате Европы не с соперниками, а со временем.

Просто надо мне время … Ребята просто вот заводят делать что-то большее. Потому что, когда ты плывешь один, ты просто сосредотачиваешься, а когда ты конкурируешь с кем-то, это тебя именно заводит, вот нагнетает вот такой азарт нарастает, и ты в этой борьбе, можно сказать, растешь