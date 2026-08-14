Пловцы РФ побили рекорд в смешанной эстафете вольным стилем на чемпионате Европы Пловцы РФ выиграли смешанную эстафету вольным стилем на чемпионате Европы

Москва14 авг Вести.Российские пловцы победили на чемпионате Европы по водным видам спорта в эстафете вольным стилем на дистанции 4x100 метров. Соревнования прошли в Париже.

В эстафете участвовали Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина. Спортсмены показали результат 3 минуты 19,95 секунды и установили новый рекорд чемпионатов Европы. Предыдущий рекорд был установлен французскими пловцами в 2018 году.

Ранее российская пловчиха Евгения Чикунова победила в чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 200 метров брассом. В ходе состязания она проплыла дистанцию за 2 минуты 19,32 секунды, побив предыдущий рекорд турнира, принадлежащий датчанке Рикке Педерсен.