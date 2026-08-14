Спортсменка из РФ побила рекорд датчанки в плавании брассом на 200 метров Евгения Чикунова завоевала золото ЧЕ на дистанции 200 метров брассом

Москва14 авг Вести.Российская пловчиха Евгения Чикунова стала победительницей чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 200 метров брассом. Она установила новый рекорд турнира.

Соревнования прошли во Франции. Прошлый рекорд принадлежит датчанке Рикке Педерсен (2 минуты 19,84 секунды). Российская спортсменка смогла перебить ее время (2 минуты 19,32 секунды).

В 2023 году Чикунова установила мировой рекорд 2 минуты 17,55 секунд во время выступления на чемпионате России.

Ранее нидерландская спортсменка Маррит Стенберген установила новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем. В ходе турнира в Риме пловчиха преодолела дистанцию за 51,68 секунды.