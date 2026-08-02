Россиянка Жовнер выиграла золото на чемпионате Европы по академической гребле

Россиянка стала чемпионкой Европы по академической гребле Россиянка Жовнер выиграла золото на чемпионате Европы по академической гребле

Москва2 авг Вести.Российская спортсменка Мария Жовнер стала первой в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле. В финале она финишировала с результатом 7 минут 30,47 секунды.

Жовнер выступает на соревнованиях в нейтральном статусе.

Второе место заняла голландка Тоска Кеттлер, показавшая время 7:36,58. Бронзу — у гречанки Гавриэлы Лиолиу (7:39,14).

На ЧЕ-2025 Жовнер заняла третье место в этой дисциплине.

Турнир проходит в итальянском городе Варезе с 31 июля по 2 августа.