Москва2 авгВести.Российская спортсменка Мария Жовнер стала первой в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле. В финале она финишировала с результатом 7 минут 30,47 секунды.
Жовнер выступает на соревнованиях в нейтральном статусе.
Второе место заняла голландка Тоска Кеттлер, показавшая время 7:36,58. Бронзу — у гречанки Гавриэлы Лиолиу (7:39,14).
На ЧЕ-2025 Жовнер заняла третье место в этой дисциплине.
Турнир проходит в итальянском городе Варезе с 31 июля по 2 августа.