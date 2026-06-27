Москва27 июн Вести.Новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем установила нидерландская спортсменка Маррит Стенберген.

В ходе турнира в Риме пловчиха преодолела дистанцию за 51,68 секунды, побив тем самым предыдущий рекорд шведской спортсменки Сары Шестрем, установленный в 2017 году и составлявший 51,71 секунды.

Стенберген 26 лет. Она является трехкратной чемпионкой мира. На мировых первенствах она дважды завоевывала серебро и трижды – бронзу. Пловчиха также один раз становилась чемпионкой мира.

23 июня сообщалось, что российская альпинистка Алина Пекова включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая альпинистка, покорившая все 14 гор мира с высотой более 8000 метров.