Москва23 июн Вести.Российская альпинистка Алина Пекова включена в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Как отмечается, Пекова попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая молодая альпинистка, покорившая все 14 гор мира с высотой более 8000 метров.

Спортсменке 33 года, свой последний восьмитысячник она покорила в октябре 2024 года, когда ей исполнился 31 год. Этой вершиной стала гора Шишабангма в Гималаях (высота - 8027 м).

Всего в список 14 восьмитысячников входят Джомолунгма (Эверест, высота 8848 м), Чогори (8614), Канченджанга (8586), Лхоцзе (8516), Макалу (8485), Чо-Ойю (8201), Дхаулагири (8167), Манаслу (8163), Нанга-Парбат (8126), Аннапурна (8091), Гашербрум I (8080), Броуд-Пик (8051), Гашербрум II (8035) и Шишапангма (8027).