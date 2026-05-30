Жена хоккеиста Ковальчука покорила Эверест без кислородного баллона RT: жена хоккеиста Ковальчука первой из россиянок покорила Эверест без баллона

Москва30 мая Вести.Супруга хоккеиста Ильи Ковальчука стала первой россиянкой, которая покорила Эверест без помощи кислородного баллона. Об этом сообщает телеканал RT в своем Telegram-канале.

Жена спортсмена, мать четверых детей, занимается альпинизмом уже несколько лет, и за это время побывала на всех 14 вершинах-восьмитысячниках.

Жена хоккеиста Ильи Ковальчука стала первой россиянкой, покорившей Эверест без кислородного баллона. Николь Ковальчук — одна из немногих в мире женщин, кому удалось подняться на 8848,8 м без дополнительного кислорода говорится в сообщении

Первыми Эверест покорили в 1953 году новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари и его проводник из народа шерпа Тенцинг Норгей. Первой женщиной, покорившей Эверест, считается японка Дзюнко Табэй и ее гид-шерпа Анг Тсеринг. Они взошли в 1975 году.