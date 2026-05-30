Москва30 маяВести.Супруга хоккеиста Ильи Ковальчука стала первой россиянкой, которая покорила Эверест без помощи кислородного баллона. Об этом сообщает телеканал RT в своем Telegram-канале.
Жена спортсмена, мать четверых детей, занимается альпинизмом уже несколько лет, и за это время побывала на всех 14 вершинах-восьмитысячниках.
Николь Ковальчук — одна из немногих в мире женщин, кому удалось подняться на 8848,8 м без дополнительного кислорода
Первыми Эверест покорили в 1953 году новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари и его проводник из народа шерпа Тенцинг Норгей. Первой женщиной, покорившей Эверест, считается японка Дзюнко Табэй и ее гид-шерпа Анг Тсеринг. Они взошли в 1975 году.