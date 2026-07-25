Прыгунья с шестом Кнороз прокомментировала свою победу на ЧР по легкой атлетике Кнороз прокомментировала свой результат на чемпионате России по легкой атлетике

Москва25 июл Вести.Прыгунья с шестом Полина Кнороз прокомментировала в беседе с ИС "Вести" свою победу на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге.

Спортсменка преодолела планку на высоте 4,80 метра.

Я очень рада, 4,80 — это достойный результат, он никак не обнуляет мои бывшие достижения, и я рада, что в этом сезоне у меня получилось выйти на стабильный уровень рассказала Кнороз многократная чемпионка России по прыжкам с шестом

Предыдущий личный рекорд Кнороз — 4,91 метра — был лучшим результатом в мире до середины июля, но на этапе Бриллиантовой лиги в Монако австралийка Нина Кеннеди прыгнула на 4,95 метра. В Екатеринбурге Кнороз не удалось опередить австралийку и повторить свой личный рекорд. Тем не менее Полина в очередной раз стала чемпионкой страны.

4,90 — это очень высокий результат, поэтому неудивительно, что на данном этапе своей карьеры я не могу прыгать так постоянно добавила она

На соревнованиях Кнороз пришлось бороться с жарой. На момент старта соревнований в Екатеринбурге было +33 градуса. Перед стартом Полина спасалась подручными средствами, а сразу после завершения остудилась в бассейне.

На стадионе сегодня действительно как на сковородке, невозможно сосредоточиться. Тем более я из холодного Петербурга, где у нас +20 уже считается летом, а сегодня +30, ясное небо. Мне было невыносимо просто собрать свои мысли и собрать свой бег. Это, знаете, по ощущениям: ты 3 часа полежал, позагорал, а потом в моменте: "Пойду-ка я попрыгаю и посоревнуюсь на соревнованиях". Понимаете, состояние, когда организм как вата поделилась прыгунья

Также в третий день чемпионата России были установлены лучшие результаты сезона в стране в беге на 400 метров у мужчин и у женщин.Среди мужчин "золото" второй год подряд взял Федор Иванов.

Ранее легкоатлетка Екатерина Реньжина в ходе чемпионата в Екатеринбурге оценила рекомендации против сексуализации спортсменок.