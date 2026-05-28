Москва28 маяВести.Данила Уколов и Елизавета Иванова стали победителями чемпионата России по скалолазанию в дисциплине "Лазание на скорость", обновив рекорды страны. Спортсменка в интервью ИС "Вести" рассказала, что ей было сложно настроиться на турнир после выступления на этапе Кубка мира.
В Москве стартовал чемпионат России по скалолазанию. В первый день разыгрывались медали в дисциплине на скорость, где счет идет даже не на сотые, а на тысячные доли секунд. Рекорды России были обновлены и в мужском, и в женском зачете.
Московский скалодром – один из самых быстрых в стране. Почти каждый старт здесь устанавливается новый рекорд России. Думаю, что не за горами, когда здесь побьется и мировой рекордрассказал вице-президент Федерации скалолазания России Станислав Кокорин
Чемпионка России в лазании на скорость Елизавета Иванова три недели назад взяла серебро на этапе Кубка мира в Китае. Это был первый международный старт для российских скалолазов за 4,5 года.
Была немного в сомнительной форме психологически после прошедшего Кубка мира в Китае, как будто выполнила все мотивации и цели, которые ставила на протяжении последних пяти лет. Но я очень горжусь собой и своим тренером, что мы смогли подобрать ключи и снова завоевать этот титулподелилась чемпионка России Елизавета Иванова
В рамках чемпионата России на скалодроме ЦСКА разыграют медали еще в двух дисциплинах – лазание на трудность и боулдеринг. А уже в августе сильнейшие российские скалолазы поедут на чемпионат Европы в Испании.