На чемпионате России по скалолазанию обновили сразу два рекорда страны Уколов и Иванова обновили рекорды России в лазании на скорость

Москва28 мая Вести.Данила Уколов и Елизавета Иванова стали победителями чемпионата России по скалолазанию в дисциплине "Лазание на скорость", обновив рекорды страны. Спортсменка в интервью ИС "Вести" рассказала, что ей было сложно настроиться на турнир после выступления на этапе Кубка мира.

В Москве стартовал чемпионат России по скалолазанию. В первый день разыгрывались медали в дисциплине на скорость, где счет идет даже не на сотые, а на тысячные доли секунд. Рекорды России были обновлены и в мужском, и в женском зачете.

Московский скалодром – один из самых быстрых в стране. Почти каждый старт здесь устанавливается новый рекорд России. Думаю, что не за горами, когда здесь побьется и мировой рекорд рассказал вице-президент Федерации скалолазания России Станислав Кокорин

Чемпионка России в лазании на скорость Елизавета Иванова три недели назад взяла серебро на этапе Кубка мира в Китае. Это был первый международный старт для российских скалолазов за 4,5 года.

Была немного в сомнительной форме психологически после прошедшего Кубка мира в Китае, как будто выполнила все мотивации и цели, которые ставила на протяжении последних пяти лет. Но я очень горжусь собой и своим тренером, что мы смогли подобрать ключи и снова завоевать этот титул поделилась чемпионка России Елизавета Иванова

В рамках чемпионата России на скалодроме ЦСКА разыграют медали еще в двух дисциплинах – лазание на трудность и боулдеринг. А уже в августе сильнейшие российские скалолазы поедут на чемпионат Европы в Испании.