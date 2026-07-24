SHOT: россиянин застрял на высоте более 6 км, покоряя вторую вершину мира

Российский альпинист застрял на второй вершине мира без кислорода SHOT: россиянин застрял на высоте более 6 км, покоряя вторую вершину мира

Москва24 июл Вести.Российский альпинист Сергей Кондрашкин вместе с итальянцем Маттиа Конте застрял на высоте более 6 тысяч метров в Китае при попытке покорить без кислорода вторую вершину мира – гору Чогори, пишет Telegram-канал SHOT.

Высота Чогори составляет 8611 метров. Гора расположена в горной системе Каракорум на границе Китая с Индией и Пакистаном. Ее называют "Дикой горой", так как взойти на нее сложнее, чем на Эверест.

Согласно информации SHOT, Кондрашкин и Конте переночевали в районе отметки в 7000 метров, но потом решили спуститься на 600 метров в лагерь.

Альпинисты сообщили, что "встряли с погодой" — сильным снегопадом, ветром и морозом в районе 10 градусов. Продолжить восхождение они не смогут до 1 августа — тогда появится первое "окно" благоприятных условий отмечается в сообщении

При этом уровень кислорода на высоте в 7 км составляет лишь 41% от обычного, а дополнительных баллонов кислорода у альпинистов нет.

Ранее СМИ сообщали, что альпинист из Непала покорил Эверест 32 раза, установив новый мировой рекорд.