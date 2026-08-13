Пловчиха Гайфутдинова рассказала о своих эмоциях во время чемпионата Европы Пловчиха Гайфутдинова поделилась эмоциями после заплыва на чемпионате Европы

Москва13 авг Вести.Во время эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта пловчиха Алина Гайфутдинова осознала свой результат только после завершения заплыва. О своих эмоциях она рассказала ИС "Вести".

Она добавила, что услышала "взрыв" трибуны, но сначала не могла понять, что случилось. Осознание пришло, когда она увидела свой результат.

Я понимала, что она [соперница] плывет очень быстро. Насколько быстро, я не понимала, я понимала, что я рядышком. И пыталась работать с ней, пыталась догнать. Потом, когда коснулась, услышала просто взрыв трибуны, и я не понимала, просто это так они. А тут такое бывает, что они просто супер-рады. Или что-то произошло… Я не видела свой результат. Я спокойно вышла, пошла дальше на эстафету готовиться. И вот мне уже сказали, что я вторая, кто выплыла из 27 европеек, поэтому я очень рада рассказала Гайфутдинова

Сборная России в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем завоевала бронзовые медали и установила национальный рекорд. Отечественная команда показала результат 3:33.69.