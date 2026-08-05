Москва5 авг Вести.Российским спортсменкам аплодировали на трибунах чемпионата по водным видам спорта в Париже. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников.

Он также отметил, что ждали от российских синхронисток золота.

И то, что оно удалось непросто, это удваивает ее цену этой медали. Великолепное выступление. Меня очень порадовала реакция трибун, которые действительно по достоинству оценили и аплодировали там, многие вставали. Поэтому я считаю, что это такая вот дань уважения, возвращению нашей команды по синхронному плаванию, опять на свои места, которые были завоеваны раньше, поэтому хочется, наверное, не только девчонок поздравить, и всех, кто был рядом, и тренеров, и массажистов, и врачей. Тут считаю, что ни один человек, который там стоял рядом и помогал, не может обойтись без поздравлений, в том числе и родители, бабушки, дедушки, и все, кто, так сказать, был рядом и поддерживал заявил Сальников

Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в акробатической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже​​​.

Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник получили 244,8221 балла.

Они одержали победу в акробатической программе. До этого россиянки выиграли в технической и произвольной программах.