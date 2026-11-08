Москва8 нояВести.Российский лыжник Александр Большунов стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на соревнованиях "Югория. Первый снег", которые прошли в Ханты-Мансийске.
Трехкратный олимпийский чемпион финишировал с результатом 3 минуты 14,25 секунды. За ним расположился представитель Белоруссии Денис Филимонов, отставший от россиянина на 0,40 секунды. Тройку лучших замкнул Илья Трегубов (отставание – 1,74 секунды).
В спринтерской гонке у женщин победу одержала Марина Белорусцева с результатом 3 минуты 52,42 секунды.
Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда вновь отказалась предоставить Большунову нейтральный статус.