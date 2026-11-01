Москва1 нояВести.Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, стали победителями третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования прошли в Красноярске.
По итогам двух программ они набрали 193,98 балла. Второе место занял дуэт Екатерины Рыбаковой и Ивана Махноносова. Третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров, сообщает ТАСС.
Александра Степанова и Иван Букин - пятикратные чемпионы России, двукратные серебряные и трехкратные бронзовые призеры чемпионатов Европы.