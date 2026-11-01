Фигуристы Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Красноярске

Фигуристы Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Красноярске Фигуристы Степанова и Букин выиграли этап Гран-при России в Красноярске

Москва1 ноя Вести.Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, стали победителями третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования прошли в Красноярске.

По итогам двух программ они набрали 193,98 балла. Второе место занял дуэт Екатерины Рыбаковой и Ивана Махноносова. Третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров, сообщает ТАСС.

Александра Степанова и Иван Букин - пятикратные чемпионы России, двукратные серебряные и трехкратные бронзовые призеры чемпионатов Европы.