Фигуристы Кагановская и Некрасов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России

Кагановская и Некрасов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при РФ Фигуристы Кагановская и Некрасов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России

Москва24 окт Вести.Российский танцевальный дуэт в составе Василисы Кагановской и Максима Некрасова выиграл ритм-танец на этапе Гран-при России по фигурному катанию.

Кагановская и Некрасов получили от судей 81,48 балла. За ними идут Елизавета Шичина и Павел Дрозд (76,50 балла). Замыкают тройку Василиса Григорьева и Евгений Артющенко (72,38 балла).

Турнир проходит в Санкт-Петербурге. Соревнования завершатся 25 октября.

В сентябре Кагановская и Некрасов завоевали серебряные медали на турнире серии "Челленджер" в Токио.