Фигуристы Кагановская и Некрасов снялись с контрольных прокатов Тренер Крылова: фигуристы Кагановская и Некрасов снялись с контрольных прокатов

Москва19 сен Вести.Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которые выступают в танцах на льду, снялись с контрольных прокатов сборной России. Об этом сообщила тренер и хореограф Анжелика Крылова в эфире одного из федеральных телеканалов.

Во время разминки фигурист Егор Гончаров столкнулся с Кагановской и Некрасовым. Как отметила Крылова, Некрасов повредил руку.

К сожалению, он не сможет выступать. Поедем в травмпункт, посмотрим, что с рукой. Они очень хотели выступить, но это невозможно сказала Крылова

Ранее на турнире серии "Челленджер" по фигурному катанию в Токио Кагановская Некрасов взяли серебро. Российский танцевальный дуэт показал в произвольном танце лучший результат (100,6 балла) и набрали в сумме 184,81 балла, но этого в итоге не хватило для победы.