Кагановская и Некрасова стали вторыми в танцах на льду на турнире в Алма-Ате

Кагановская и Некрасов стали вторыми в танцах на льду на турнире в Казахстане Кагановская и Некрасова стали вторыми в танцах на льду на турнире в Алма-Ате

Москва10 окт Вести.Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли второе место в танцах на льду на турнире "Мемориал Дениса Тена" в Алма-Ате​​​.

По итогам ритм-танца и произвольного танца россияне набрали 187,20 балла. Первое место заняли представители Финляндии Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс с 191,32 балла. Третьими стали американские спортсмены Кэролайн Грин и Майкл Парсонс, которым поставили 180,37 балла.

Другая пара из России Ирина Хавронина и Девид Нарижный расположились на четвертом месте, набрав 179,04 балла. Их соотечественники Анна Щербакова и Егор Гончаров получили 169,77 балла и стали шестыми.

Ранее российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества - Трусова) победила на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате.