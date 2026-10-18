Артемьева и Брюханов взяли золото этапа Гран-при РФ по фигурному катанию в парах

Фигуристы Артемьева и Брюханов победили на этапе Гран-при России в парах Артемьева и Брюханов взяли золото этапа Гран-при РФ по фигурному катанию в парах

Москва18 окт Вести.Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов выиграли первый этап Гран-при России среди спортивных пар. Соревнования проходят в Казани.

В сумме Артемьева и Брюханов набрали 187,50 балла: 70,43 за короткую программу и 117,07 за произвольную. Вторыми стали Таисия Щербинина и Артем Петров с 184,06 балла (68,76 + 115,30). Третье место у Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева– 177,52 балла (68,51 + 109,01).

Артемьевой 21 год, Брюханову 24. Пара – бронзовый призер финала Гран-при России 2024 года, а на последнем чемпионате РФ заняла четвертое место.

Этап Гран-при России в Казани завершится 18 октября произвольным танцем у дуэтов.

Ранее сообщалось, что фигуристка Камилла Нелюбова одержала победу на первом этапе Гран-при России, набрав 217,75 балла по итогам короткой и произвольной программ.