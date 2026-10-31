Гуменник лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Красноярске

Гуменник лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России Гуменник лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Красноярске

Москва31 окт Вести.24-летний российский фигурист Петр Гуменник, выступающий в одиночном разряде, лидирует после короткой программы на третьем этапе Гран-при России.

Гуменнику поставили 104,16 балла.

На втором месте идет Николай Угожаев (94,89 балла).

На третьей позиции разместился Артем Ковалев (92,43 балла).

Петр Гуменник - чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер чемпионата России, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), а также обладатель других титулов. Является мастером спорта России международного класса.

Соревнования проходят в Красноярске. Мужчины-фигуристы представят свою произвольную программу в первый день ноября, в этот же день этап Гран-при завершится.