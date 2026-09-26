Фигурист Семененко после короткой программы стал лидером турнира в Словакии

Фигурист Семененко лидирует после короткой программы на турнире в Словакии Фигурист Семененко после короткой программы стал лидером турнира в Словакии

Москва26 сен Вести.Российский фигурист Евгений Семененко с результатом 101,16 балла возглавил турнирную таблицу после короткой программы в мужском одиночном катании на соревнованиях серии "Челленджер" Международного союза конькобежцев (ISU).

В турнире, проходящем на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, участвуют еще двое представителей России: Глеб Лутфуллин, который после короткой программы занял четвертую позицию (85,70 балла) и Григорий Федоров с 80,16 баллами – седьмую.

Произвольную программу спортсмены представят в субботу, 26 сентября. На следующий день соревнования в Братиславе завершатся. Начиная с сезона-2026/27, ISU разрешил российским фигуристам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее Фигуристы из России были включены в список запасных на Гран‑при ISU. Среди них оказались Владислав Дикиджи и еще шесть россиян, следует из документов, опубликованных на сайте организации.