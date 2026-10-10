Российские фигуристы-одиночники заняли весь пьедестал на Мемориале Дениса Тена

Весь пьедестал в мужском одиночном катании на турнире в Алма-Ате стал российским Российские фигуристы-одиночники заняли весь пьедестал на Мемориале Дениса Тена

Москва10 окт Вести.Российский фигурист Владислав Дикиджи стал победителем международного турнира серии "Челленджер" в Казахстане.

На Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате все три призовых места в мужском одиночном катании заняли российские спортсмены.

Дикиджи набрал 312,79 балла по сумме короткой и произвольной программ, установив новый рекорд среди представителей России на международных соревнованиях.

Прежнее достижение принадлежало Евгению Семененко, который в сентябре одержал победу на Мемориале Ондрея Непелы в Словакии с результатом 292,09 балла.

Кроме того, Дикиджи обновил рекорд российских фигуристов по оценке за произвольную программу. Предыдущий рекорд также принадлежал Семененко и составлял 190,93 балла. Дикиджи в Казахстане набрал 205,48 балла.

Второе место в турнире занял Глеб Лутфуллин, завершивший соревнования с результатом 277,23 балла. Бронзовую медаль завоевал Петр Гуменник, набравший 261,76 балла.

Накануне в женском одиночном катании победила российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова). Эта победа стала для нее первой за пять лет и позволила стать первой запасной на этапы международного Гран-при.