Москва8 нояВести.Российский фигурист Владислав Дикиджи стал серебряным призером этапа Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Шэньчжэне.
По итогам короткой и произвольной программ спортсмен набрал 282,44 балла. Победу одержал японец Као Миура, получивший 293,25 балла.
Еще один представитель России Евгений Семененко занял третье место с результатом 281,62 балла.
В произвольной программе Дикиджи заработал 183,58 балла, Семененко – 181,90. Миура получил за свое выступление 190,35 балла.
Следующий этап серии Гран-при пройдет с 13 по 15 ноября в американском Эверетте.