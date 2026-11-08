Дикиджи завоевал серебро на Гран-при в Китае, Семененко – бронзу

Дикиджи и Семененко завоевали медали на этапе Гран-при в Китае Дикиджи завоевал серебро на Гран-при в Китае, Семененко – бронзу

Москва8 ноя Вести.Российский фигурист Владислав Дикиджи стал серебряным призером этапа Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Шэньчжэне.

По итогам короткой и произвольной программ спортсмен набрал 282,44 балла. Победу одержал японец Као Миура, получивший 293,25 балла.

Еще один представитель России Евгений Семененко занял третье место с результатом 281,62 балла.

В произвольной программе Дикиджи заработал 183,58 балла, Семененко – 181,90. Миура получил за свое выступление 190,35 балла.

Следующий этап серии Гран-при пройдет с 13 по 15 ноября в американском Эверетте.