Российские фигуристы Семененко и Дикиджи вошли в пятерку на Cup of China

Семененко стал третьим в Китае после короткой программы, Дикиджи – четвертый Российские фигуристы Семененко и Дикиджи вошли в пятерку на Cup of China

Москва6 ноя Вести.Российский фигурист Евгений Семененко занимает третье место после проката короткой программы на этапе международной серии Гран-при Cup of China.

Россиянин чисто выполнил четверной риттбергер, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, а также тройной аксель. За выступление он набрал 99,72 балла.

Соотечественник Семененко Владислав Дикиджи расположился на четвертой позиции с результатом 98,86 балла. Фигурист исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, четверной сальхов, на котором судьи зафиксировали недокрут, и тройной аксель.

Лидером после короткой программы стал японец Као Миура, набравший 102,90 балла. Второе место занимает его соотечественник Шун Сато с результатом 101,97 балла.

Пятерку сильнейших замыкает олимпийский чемпион Михаил Шайдоров, выступающий за Казахстан. Его результат составил 94,87 балла.

Ранее в пятницу российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества Трусова) также заняла третье место по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Китае. Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в парном катании.