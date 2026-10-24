Гран-при России по фигурному катанию: Гуменик выиграл короткую программу Гуменик выиграл короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию

Москва24 окт Вести.Петр Гуменник показал лучший результат в короткой программе на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, сообщает РБК. Он получил 108,49 балла. Вторым идет Владислав Дикиджи, третьим - Глеб Лутфуллин.

24-летний Петр Гуменник - действующий чемпион России и трехкратный победитель финалов Гран-при России. В сезоне 2026 года он завоевал бронзу на «Челленджере» ISU в Казахстане и стал шестым в Японии.

Произвольную программу одиночники представят 25 октября.