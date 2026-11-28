Фигуримт Малинин выиграл этап Гран-при в Токио с отрывом в 35 баллов

Фигурист Малинин выиграл свой второй этап Гран-при подряд, победив в Токио Фигуримт Малинин выиграл этап Гран-при в Токио с отрывом в 35 баллов

Москва28 ноя Вести.Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин стал победителем шестого этапа Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который завершился в Токио, с отрывом почти 35 баллов от ближайшего преследователя.

Малинин, ранее поставивший в столице Японии новый мировой рекорд в короткой программе, стал первым и в произвольной программе (190,5 балла) и набрал в сумме 305,31 балла. Ставший вторым француз Кевин Эймоз заработал в сумме 270,49 балла, а третьим стал представитель Швейцарии Лукас Бричги (266,02).

Россиянин Петр Гуменник стал по итогам соревнований шестым (253,11), а еще один представитель России Владислав Дикиджи - седьмым (250,22).

Малинин выиграл второй этап серии Гран-при подряд, в котором участвовал. Ранее в ноябре он первенствовал на домашнем Skate America.