Москва15 ноя Вести.Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин стал победителем домашнего этапа Гран-при ISU - Skate America, который проходит в Эверетте (штат Вашингтон).

Малинин, лидировавший после короткой программы, показал в произвольной программе второй результат (187,57) и набрал в сумме 284,31 балла.

Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (274.,73), который при этом был лучшим в произвольной программе (188,25).

На этапе в США Россия представлена только в женских соревнованиях, где выступают Александра Игнатова (до замужества - Трусова) и Аделия Петросян. После короткой программы Трусова идет второй, а Петросян - четвертой.