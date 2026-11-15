Трусова идет на втором месте после короткой программы на этапе Гран-при в США

Трусова стала второй в короткой программе на Гран-при США Трусова идет на втором месте после короткой программы на этапе Гран-при в США

Москва15 ноя Вести.Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества Трусова) занимает второе место после короткой программы на этапе Гран-при ISU в США, получив 74,24 балла за выступление.

В ходе проката 22-летняя спортсменка успешно выполнила двойной аксель, тройной риттбергер, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Еще одна россиянка, Аделия Петросян, занимает четвертое место, получив 71,47 балла.

Ранее Игнатова заняла второе место на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев в китайском Шэньчжэне. Она получила 221,27 балла по итогам двух программ, хотя после короткой шла на третьем месте.