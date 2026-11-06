Российская фигуристка Петросян выступит на Гран-при ISU в США

Аделия Петросян попала в заявку участников Гран-при ISU в США Российская фигуристка Петросян выступит на Гран-при ISU в США

Москва6 ноя Вести.Российская фигуристка Аделия Петросян заявлена для участия в этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в американском Эверетте (штат Вашингтон). Об этом сообщается на сайте организации.

Соревнования пройдут с 13 по 15 ноября. В Эверетте выступит еще одна представительница России. Речь идет об Александре Игнатовой (до замужества – Трусовой).

19-летняя Петросян является трехкратной чемпионкой России по фигурному катанию. В нынешнем сезоне россиянка заняла второе место на турнире серии "Челленджер" в Грузии.

Ранее стало известно о приглашении Петросян на японский этап Гран-при. Турнир пройдет в Токио с 27 по 29 ноября.