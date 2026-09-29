Москва29 сенВести.Российская фигуристка Аделия Петросян вылетела из Москвы на турнир серии "Челленджер" Trialeti Trophy в грузинский Батуми с задержкой. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что для Петросян это будут первые международные соревнования после Олимпийских игр 2026 года в Италии.
Аделия Петросян и несколько российских фигуристов вылетели с задержкой на четыре часаотмечается в публикации
Соревнования пройдут в Батуми с 1 по 3 октября.
19 сентября Петросян рассказала, на хорошей ноте рассталась с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Новый сезон фигуристка проведет под руководством тренера Инны Гончаренко.