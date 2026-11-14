Москва14 нояВести.Фигурист с русскими корнями Илья Малинин, выступающий под флагом США, показал лучший результат в короткой программе на домашнем этапе серии Гран-при - Skate America, который проходит в Эверетте, штат Вашингтон.
Малинин получил за свое выступление оценку 96,74 балла. Вторым идет японец Сота Ямамото (91,29), третьим - мексиканец Донован Каррильо (86,49).
Соревнования в произвольной программе у мужчин пройдут 14 ноября.
На этапе в США Россия представлена только в женских соревнованиях, где должны выступить Александра Игнатова (до замужества - Трусова) и Аделия Петросян. В остальных видах программы российские фигуристы не выступают.