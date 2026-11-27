Гуменник идет 6-м после короткой программы в Токио, у Малинина - мировой рекорд

Фигурист Малинин поставил мировой рекорд на этапе Гран-при в Токио Гуменник идет 6-м после короткой программы в Токио, у Малинина - мировой рекорд

Москва27 ноя Вести.Фигурист с русскими корнями Илья Малинин, выступающий под флагом США, установил мировой рекорд в короткой программе на шестом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит в Токио. Лучший из россиян Петр Гуменник показал шестой результат.

Малинин получил за свое выступление оценку 114,81 балла. Предыдущий мировой рекорд - 113,97 балла - принадлежал другому американцу Нейтану Чену, он его поставил на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Второе место по итогам короткой программы занял японец Сюн Сато (96,78), третьим идет француз Кевин Эймоз (94,15).

Российский фигурист Петр Гуменник получил за свой прокат в короткой программе оценку 90,6 балла, а еще один россиянин Владислав Дикиджи идет девятым (85,46). Этап в Токио завершится 28 ноября.

Ранее Малинин стал победителем домашнего этапа серии Гран-при - Skate America.