Терентьева завершила выступление в спринте в Муонио на стадии четвертьфинала

Терентьева не вышла в полуфинал на соревнованиях в Финляндии Терентьева завершила выступление в спринте в Муонио на стадии четвертьфинала

Москва13 ноя Вести.Российская лыжница, олимпийская чемпионка Наталья Терентьева не смогла выйти в полуфинал спринта классическим стилем на предсезонных соревнованиях в финском Муонио. Свое выступление россиянка завершила на стадии четвертьфинала.

В первом заезде четвертьфинала Терентьева пришла к финишу четвертой. Россиянка уступила лидеру заезда 2,97 секунды. Первоначально спортсменка сохраняла шанс пройти дальше в качестве лаки-лузера, но после следующего забега она лишилась этой возможности.

Соревнования стартовали 13 ноября, они продлятся до 15 ноября. Лыжники из России выступают на турнире в нейтральном статусе.