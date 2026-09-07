Москва7 сенВести.Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева не смогла попасть на каток на территории "РЖД Арены" в Москве. Охранник на КПП оскорбил спортсменку и не дал ей проехать к стадиону на самокате. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
Инцидент случился утром 7 сентября. Чемпионка России 2023 года в танцах на льду не смогла попасть на территорию спортивного комплекса, который является домашним полем футбольного клуба "Локомотив".
Мне нахамил охранник на контрольно-пропускном пункте подъезда к стадиону "Локомотива". И было много неприятного. Я вот, как видите, уже дома, собственно, туда, куда меня и послалирассказала Худайбердиева в ролике
Она подчеркнула, что ответственность за инцидент должен нести охранник, а не администрация клуба. К "Локомотиву" у фигуристки нет никаких претензий.
Безусловно, очень некрасивая, очень неприятная история. Быстро появилась обратная связь, мне принесли извинения, я их с удовольствием принялапояснила фигуристка
Худайбердиева и Егор Базин в 2023 году стали победителями Гран-при России по фигурному катанию в спортивных танцах на льду. В произвольной программе они набрали 123,05 балла.