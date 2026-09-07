Фигуристка Худайбердиева рассказала, как ее не пустили на "РЖД Арену"

"Я уже там, куда меня послали": Худайбердиеву не пустили на "РЖД Арену" Фигуристка Худайбердиева рассказала, как ее не пустили на "РЖД Арену"

Москва7 сен Вести.Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева не смогла попасть на каток на территории "РЖД Арены" в Москве. Охранник на КПП оскорбил спортсменку и не дал ей проехать к стадиону на самокате. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Инцидент случился утром 7 сентября. Чемпионка России 2023 года в танцах на льду не смогла попасть на территорию спортивного комплекса, который является домашним полем футбольного клуба "Локомотив".

Мне нахамил охранник на контрольно-пропускном пункте подъезда к стадиону "Локомотива". И было много неприятного. Я вот, как видите, уже дома, собственно, туда, куда меня и послали рассказала Худайбердиева в ролике

Она подчеркнула, что ответственность за инцидент должен нести охранник, а не администрация клуба. К "Локомотиву" у фигуристки нет никаких претензий.

Безусловно, очень некрасивая, очень неприятная история. Быстро появилась обратная связь, мне принесли извинения, я их с удовольствием приняла пояснила фигуристка

Худайбердиева и Егор Базин в 2023 году стали победителями Гран-при России по фигурному катанию в спортивных танцах на льду. В произвольной программе они набрали 123,05 балла.