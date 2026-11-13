В FIS отказали Большунову в нейтральном статусе Галкина: Большунову отказали в нейтральном статусе от FIS

Москва13 ноя Вести.Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отказала трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову в предоставлении нейтрального статуса. Об этом сообщила в комментарии РИА Новости генеральный секретарь Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Екатерина Галкина.

Александру Большунову отказали в нейтральном статусе сказала она

По словам Галкиной, Большунов намерен обжаловать решение FIS в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда расширила перечень россиян, допущенных к соревнованиям под своей эгидой в сезоне-2026/2027. Согласно обновленному списку, в него вошли олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов, лыжница Евгения Крупицкая и другие российские спортсмены. Выступать они будут в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN). Большунова в списке нет.

Большунову 29 лет. На его счету три золота Олимпиады в Пекине, шесть призовых мест на Играх и звание чемпиона мира 2021 года.