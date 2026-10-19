Москва19 окт Вести.Российская лыжница, самая молодая чемпионка в истории лыжных гонок на Олимпийских играх Вероника Степанова планирует подать документы для получения нейтрального статуса. Об этом "Матч ТВ" заявил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев.

Пока не подавала, но планирует сказал Свищев

Вероника Степанова уже отреагировала на слова Дмитрия Свищева. Ее высказывание снова приводит "Матч ТВ".

Я встречалась с Дмитрием Александровичем, который напомнил, что все эти годы государство и спонсоры команды кормили, поили, одевали лучших лыжников России, не меняя структуру команды и не меняя стратегической цели, которая есть у сборной страны по любому виду спорта: победы на международной арене. Это весомый аргумент и я его обязательно учту, взвешивая все за и против. уточнила Степанова

Моя единственная настоящая сила заключается не в каком‑то мифическом спортивном таланте, а в том, что я всегда тщательно анализирую ситуацию прежде чем принять решение и сделать шаг. И на лыжне, и в жизни. И вам всем советую резюмировала она

Международная федерация лыжного спорта ранее "приоткрыла" дверь для российских лыжников. Им официально разрешили возвращаться на международные турниры, но только при условии, что те будут выступать в нейтральном статусе — без флага, гимна и национальной символики. Спортсмены должны будут лично подавать заявки, которые затем проверит специальная комиссия.