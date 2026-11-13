Швеция добивается запрета на въезд в ЕС российских спортсменов перед лыжным ЧМ Швеция хочет запретить въезд российским спортсменам в ЕС перед лыжным ЧМ

Москва13 ноя Вести.Правительство Швеции выступило с инициативой ограничить въезд российским спортсменам в Евросоюз (ЕС) и на территорию королевства до проведения чемпионата мира по лыжным видам спорта в Фалуне в феврале 2027 года. Об этом заявил исполняющий обязанности министра миграции страны Йохан Форсселль.

По его словам, шведские власти рассчитывают принять соответствующие меры до начала соревнований.

Я надеюсь, что новые правила будут введены в действие вовремя, до чемпионата мира по лыжным видам спорта в Фалуне в феврале приводит слова Форсселля газета Dagens Nyheter

Шведский министр подчеркнул, что приоритетом остается принятие единых правил на уровне Евросоюза. Однако до их появления Стокгольм намерен разработать собственные ограничения на национальном уровне.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра страны Ульф Кристерссон заявил, что правительство Швеции в вопросе визовых ограничений для российских спортсменов придерживается точки зрения, близкой к позиции Финляндии и Норвегии.

12 ноября правительство Финляндии утвердило новые ограничения на въезд граждан России, затрагивающие в том числе профессиональных спортсменов. Об ужесточении правил в отношении российских атлетов также заявляли власти Норвегии и Канады.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что дискриминация российских спортсменов в последние 10 лет нанесла экономический и моральный ущерб, который нужно взыскивать в судах, при этом суммы компенсаций могут быть огромными.