Швеция может лишиться чемпионата мира по лыжным гонкам из-за недопуска россиян

Недопуск лыжников России поставит под угрозу проведение чемпионата мира в Швеции Швеция может лишиться чемпионата мира по лыжным гонкам из-за недопуска россиян

Москва23 окт Вести.Проведение чемпионата мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне остается под вопросом. Об этом сообщает NRK.

Отмечается, что Швецию могут лишить турнира, если представители России без уважительных причин не будут допущены до соревнований.

По информации NRK, руководство Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) учитывает законодательство страны, однако не готово согласиться на все выдвинутые условия.

Ранее появилась информация, что Шведская лыжная ассоциация совместно со Шведской спортивной конфедерацией собираются запретить выдачу виз россиянам для участия в чемпионате мира.

Мировое первенство по лыжным гонкам пройдет в Фалуне с 24 февраля по 7 марта 2027 года.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда 2 сентября 2026 года допустила российских лыжников до соревнований в нейтральном статусе.