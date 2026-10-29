В Финляндии не намерены мешать участию российских лыжников в состязаниях Финская лыжная федерация не станет препятствовать участию России в соревнованиях

Москва29 окт Вести.Федерация лыжного спорта Финляндии не будет создавать препятствий участию российских спортсменов в соревнованиях. Об этом заявила председатель организации Сирпа Коркатти.

Как ранее сообщал SVT, Шведская лыжная ассоциация и Шведская спортивная конфедерация (RF) выступают за то, чтобы россиянам не выдавали визы для участия в Чемпионате мира по лыжным видам спорта. Соревнования примет шведский Фалун, они пройдут с 24 февраля по 7 марта 2027 года.

По словам Коркетти, шаг шведской стороны стал для финской федерации неожиданностью.

Мы по-прежнему считаем, что ситуация неприятная и тяжелая и что сейчас неподходящий момент для возвращения России. Но мы должны следовать принимаемым решениям и жить с имеющейся ситуацией сказала она в беседе с изданием Dagens Nyheter

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) ранее смягчила критерии допуска атлетов из России.