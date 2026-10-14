Лыжники из РФ получили максимальное число квот для выступления на Кубке мира

FIS назвала число квот для российских лыжников на Кубке мира Лыжники из РФ получили максимальное число квот для выступления на Кубке мира

Москва14 окт Вести.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) определила количество квот для российских спортсменов на этапах Кубка мира в сезоне-2026/27, выделив максимальное число мест, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление FIS.

В предстоящем сезоне нейтральные спортсмены из России получат аналогичное количество квот, как и в сезоне-2021/22 сказали в FIS

Российские лыжники в сезоне-2021/22 получили 12 квот в мужских и женских соревнованиях. Таким образом, по шесть мужчин и шесть женщин смогут выступить на каждом этапе Кубка мира.

Также еще 16 квот выделено для сопровождающего персонала.