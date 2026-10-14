Москва14 октВести.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) определила количество квот для российских спортсменов на этапах Кубка мира в сезоне-2026/27, выделив максимальное число мест, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление FIS.
В предстоящем сезоне нейтральные спортсмены из России получат аналогичное количество квот, как и в сезоне-2021/22сказали в FIS
Российские лыжники в сезоне-2021/22 получили 12 квот в мужских и женских соревнованиях. Таким образом, по шесть мужчин и шесть женщин смогут выступить на каждом этапе Кубка мира.
Также еще 16 квот выделено для сопровождающего персонала.