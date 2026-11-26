Двоеборцы из РФ могут выступить на Кубке мира в Австрии при нейтральном статусе

Российских двоеборцев допустят к участию в Кубке мира при одном условии Двоеборцы из РФ могут выступить на Кубке мира в Австрии при нейтральном статусе

Москва26 ноя Вести.Российские спортсмены смогут выступить на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в австрийском Рамзау при наличии нейтрального статуса, одобренного Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщили порталу Sport24 в оргкомитете соревнований.

Организаторы пояснили, что получают от FIS списки спортсменов, допущенных к соревнованиям в Рамзау.

Как отметили в оргкомитете, власти Австрии не вводили дополнительных ограничений на въезд россиян, имеющих нейтральный статус, на время проведения турнира.

Соревнования в Рамзау состоятся 18–19 декабря. В программу включены индивидуальные старты среди мужчин и женщин.

Ранее организаторы этапа Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе также подтвердили готовность принять российских спортсменов в соответствии с правилами FIS, предусматривающими выступление в нейтральном статусе.