Четырех российских лыжников зарегистрировали на этап Кубка мира в Норвегии

Четыре российских лыжника зарегистрировались для участия в норвежском этапе КМ Четырех российских лыжников зарегистрировали на этап Кубка мира в Норвегии

Москва25 ноя Вести.Российские лыжники Савелий Коростелев, Сергей Волков, Наталья Терентьева и Дарья Непряева зарегистрированы в качестве участников на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Тронхейме. Об этом сообщает NRK со ссылкой на представителя оргкомитета соревнований и члена Норвежской лыжной ассоциации Терье Лунда.

Соревнования в Тронхейме пройдут с 4 по 6 декабря. Лунд отметил, что, несмотря на регистрацию, вопрос участия российских лыжников остается открытым в свете ужесточения ограничений на въезд в страну для россиян, которые ранее ввели норвежские власти.

Нам интересно узнать, как Норвегия справляется с этой ситуацией, но на этот вопрос должны ответить норвежские власти, мы этого сделать не можем сказал Лунд

Коростелев, Терентьева и Непряева накануне получили допуск на первый этап Кубка мира, который стартует 27 ноября в финском курорте Рука. Волков ранее в ноябре вместе с названными выше лыжниками участвовал в предсезонных международных стартах в финском Муонио.

Согласно правилам Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), россияне могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе, вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии всех ограничений.