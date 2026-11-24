Российские лыжники не выступят на этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме Российские лыжники пропустят этап Кубка мира из-за решения властей Норвегии

Москва24 ноя Вести.Российские спортсмены не выступят на соревнованиях в городе Тронхейм, сообщил Sport24 председатель совета директоров Norway Events AS Кеннет Танем, который курирует организацию этапов Кубка мира по лыжным гонкам и лыжному двоеборью.

Танем уточнил, что получил соответствующую информацию от менеджера Федерации лыжных гонок и сноуборда России.

Российские спортсмены в нейтральном статусе (AIN), а также представители персонала из России не примут участия в этапе Кубка мира в Тронхейме из-за ограничений, введенных норвежскими властями заявил спортивный функционер

16 ноября правительство Норвегии ограничило въезд для профессиональных спортсменов из России и Белоруссии и сопровождающих их лиц, если они направляются на соревнования. Наличие нейтрального статуса при этом не является исключением.

Послабление предусмотрено для граждан этих стран, у которых есть действующий вид на жительство в странах шенгенской зоны.

Ближайшие соревнования по лыжным гонкам пройдут в Тронхейме с 4 по 6 декабря.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала постыдным введенный Норвегией запрет на въезд российским атлетам, желающим принять участие в международных соревнованиях.