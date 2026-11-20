Захарова: запрет Осло на въезд спортсменам из РФ на соревнования постыден

Запрет Норвегии на въезд российским спортсменам постыден, заявила Захарова Захарова: запрет Осло на въезд спортсменам из РФ на соревнования постыден

Москва20 ноя Вести.Россия осуждает решение Норвегии запретить спортсменам РФ въезжать в страну на соревнования и считает его постыдным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва расценивает действия Осло как вопиющую и неприкрытую дискриминацию россиян по национальному признаку, которая полностью противоречит международному праву и не имеет ничего общего со спортом, подчеркнула она.

Решительно осуждаем постыдные действия норвежских властей цитирует Захарову пресс-служба МИД РФ

Норвегия ранее объявила, что не будет пускать на свою территорию российских и белорусских спортсменов с 16 ноября. Правительство королевство прямо указало, что главной целью этой меры является недопущение участия спортсменов, которые проходят на норвежской территории.