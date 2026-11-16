Норвегия ограничила въезд в страну для российских и белорусских спортсменов

Норвегия запретила въезд спортсменам России и Белоруссии Норвегия ограничила въезд в страну для российских и белорусских спортсменов

Москва16 ноя Вести.Норвегия с 16 ноября ограничила въезд на свою территорию для российских и белорусских спортсменов, заявило правительство королевства на официальном сайте.

В заявлении прямо указано, что цель ограничений - не допустить участия спортсменов в соревнованиях, проходящих в стране.

Министерство юстиции и общественной безопасности дало указание Управлению по делам иностранцев (UDI) и Управлению полиции (POD) не допускать на территорию страны российских и белорусских профессиональных спортсменов, выступающих под российским, белорусским или нейтральным флагом, а также сопровождающий их персонал говорится в заявлении

12 ноября власти Норвегии сообщили, что в ближайшее время вступят в силу нововведения, согласно которым российским спортсменам будет отказано во въезде, если они приедут на соревнования. В ответ на это министр спорта России Михаил Дегтярев призвал лишить ряд западных стран права проводить международные спортивные соревнования.

Посольство России в Норвегии отметило, что решение Осло ставит под вопрос способность королевства быть надежным организатором международных соревнований.