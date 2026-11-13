Дегтярев: нужно лишить Норвегию и Финляндию права проведения ряда соревнований Дегтярев: Норвегию и Финляндию надо лишить права проводить ряд соревнований

Москва13 ноя Вести.Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев призвал лишить ряд западных стран права проводить международные спортивные соревнования из-за их позиции в отношении российских спортсменов.

Как заявил министр журналистам, некоторые государства, отказывая в визах российским спортсменам, открыто выступают против олимпийских ценностей, поэтому к ним нужно применить жесткие санкции.

В частности, Дегтярев предложил лишить Финляндию права проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года, Норвегию - ряда лыжных соревнований, а Чехию - женского чемпионата мира по хоккею. В Канаде, по его мнению, следует отменить или перенести молодежный и женский чемпионаты мира по хоккею.

По всем странам решения должны быть жесткие. ...Такие санкции должны быть применены к этим странам сказал Дегтярев

Ранее Дегтярев назвал визовые ограничения для спортсменов нацизмом XXI века.

В четверг правительство Финляндии утвердило новые ограничения на въезд граждан Российской Федерации, затрагивающие в том числе профессиональных спортсменов. Об ужесточении правил в отношении российских и белорусских спортсменов заявляли власти Норвегии и Канады.