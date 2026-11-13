Москва13 ноя Вести.Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал отказ в выдаче виз российским спортсменам скоординированной атакой ряда западных стран.

Он отметил, что Россия отстаивает олимпийские ценности и борется за целостность мирового спорта.

…Это не борьба только за Россию или Белоруссию, это борьба вообще за мировой спорт, который находится под давлением, под атакой открывших, так сказать, лица и сбросивших маски ряда западных стран, которые ведут скоординированную атаку на мировой спорт, на МОК, на международные федерации по видам спорта и на олимпийское движение