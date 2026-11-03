Москва3 ноя Вести.Россия хочет побеждать на спортивных аренах, а не путем технических поражений. Об этом ИС "Вести" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Игроки должны играть за свои страны и побеждать на ледовой площадке, а не в титрах и в заголовках новостей. И важно еще понимать, что в случае бойкота игр с Россией Международная федерация хоккея обязана будет засчитать по правилам техническое поражение 0:5. Но если теоретически взять, что все пять стран, которые о бойкоте заявили, то они должны проиграть России 0:25 – 0:5 в каждом матче. Мы этого не хотим, мы хотим бороться и доказывать свою силу на площадке в спорте, а не путем технических поражений