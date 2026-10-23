Дегтярев: у World Athletics ничего нет против России

У World Athletics ничего нет против России, заявил Дегтярев Дегтярев: у World Athletics ничего нет против России

Москва23 окт Вести.У World Athletics ничего нет против России. Об этом заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в интервью ИС "Вести".

С точки зрения юридической базы у той стороны, у World Athletics, ничего нет против России, вообще ничего. Просто ноль подчеркнул он

Дегтярев напомнил, что даже МОК требует снять санкции с российских спортсменов, допустить их к участию под национальным флагом и прекратить проверки на нейтральность. Однако в отношении российской стороны даже нейтральный статус пока не предоставлен.

Просто на основании чего? Мы так решили. Ну, если вы так решили, значит, есть Спортивный арбитражный суд, он будет основываться на юридической базе заявил Дегтярев

Ранее Всероссийская ассоциация легкой атлетики (ВФЛА) подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) второй иск против World Athletics, в котором обжалует решение организации продлить санкции против российских спортсменов, введенные в марте 2022 года.